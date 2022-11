Vaticano | Becciu registra di nascosto Papa sofferente | ecco l’audio choc

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – (di Silvia Mancinelli) Cinque minuti e trentasette secondi di conversazione. Tanto dura la telefonata del 24 luglio 2021 conFrancesco che il cardinale Angeloavrebbeto all’insaputa del pontefice. La trascrizione integrale dellazione della telefonata – avvenuta solo dieci giorni dopo le dimissioni di Bergoglio dall’ospedale dove aveva subito una complessa operazione – è contenuta in un’informativa della Guardia di Finanza di Oristano, che l’Adnkronos ha potuto visionare. Lazione – un file generato alle 14.25.555 del 24/07/2021 da un dispositivo geolocalizzato in piazza del Sant’Uffizio – è stata rintracciata dalla Gdf, nell’ambito di un’inchiesta della procura di Sassari sulla Caritas di Ozieri, su due telefoni e un tablet appartenenti a una ...

... guidata dal fratello di, Antonino. Nel dettaglio, "c'è una ipotesi di associazione a delinquere che parte dal- ha spiegato Diddi in Aula - . Si tratta di un filone parallelo all'...Alberto Perlasca, teste chiave del processo in corso insugli investimenti finanziari ... Sempre a detta di Perlasca,, replicando alle perplessità avanzate da Tirabassi sulle modalità ...L'inchiesta partita dalla Procura di Sassari che indaga sulla Cooperativa Spes di Ozieri. I difensori: Non sappiamo nulla ...Il cardinale Angelo Becciu risulta indagato con altre persone per associazione a delinquere in un filone d'indagine aperto dal promotore di giustizia vaticano parallelamente al ...