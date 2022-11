Ultime Notizie – Mentana lascia la guida di ‘Open’ | “Da gennaio il direttore è Bechis”

(Di giovedì 24 novembre 2022) “La voce comincia a girare e quindi è giusto confermarla. Francoè un amico e un giornalista di prim’ordine, con una grande esperienza di direzioni giornalistiche. Sono felice che abbia accettato dire Open dal prossimo“. Così Enricoannuncia sui social che la direzione dipasserà daa Franco. “Dopo quattro anni l’avventura del nostro giornale online può porsi, con la sua direzione, obiettivi ambiziosi. Grazie Franco. Nel frattempo il lavoro fatto ha portato Open a essere competitivo nei numeri di traffico e sanissimo in quelli di bilancio”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

Archiviate le politiche i sondaggisti si concentrano sulle elezioni regionali in Lazio e Lombardia che il prossimo 12 febbraio chiameranno al voto 15 milioni di persone. Nell'attuale schema di ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. In via di ripristino acqua e luce dopo attacchi. Ue prepara nono pacchetto ... Allargando lo sguardo al resto dell’Eurozona, nelle ultime settimane i rendimenti dei Bund tedeschi sono calati e gli spread dei titoli di Stato rispetto ai Bund si sono contratti. Infatti, il ...La mano di Putin «diventa viola» mentre stringe la sedia. Sono queste le ultime indiscrizioni lanciate da Daily Star sulla salute del presidente russo. Nell'ultimo incontro ufficiale dello Zar con il ...