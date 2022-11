UFFICIALE | le date della Serie A 2023 2024 | quando si inizia e quando si finisce

Serie A 2023/24, comunicate ledi inizio e fine del prossimo campionato: la notadella Lega La Lega Serie A ha comunicato ledi inizio e fine campionato della prossima stagione. IL COMUNICATO - La Lega Serie A comunica, in anticipo rispetto a quanto avvenuto in ...Commenta per primo La Serie A 2022/23 non è ancora arrivata a metà del suo cammino, ma già si pensa al futuro: svelate ledi inizio e conclusione del prossimo campionato. Come comunica la Lega A, la Serie A 2023/24 avrà inizio domenica 20 agosto 2023 e si concluderà domenica 26 maggio 2024 . IL COMUNICATO - 'A ...La Serie A 2022/23 non è ancora arrivata a metà del suo cammino, ma già si pensa al futuro: svelate le date di inizio e conclusione del prossimo campionato. Come comunica la Lega A, la Serie A 2023/24 ...La Serie A pensa al futuro: sono infatti state svelate dalla Lega e date di inizio e conclusione del prossimo campionato. "A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 14 novembre 2022, ...