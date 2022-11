Tori e Lokita | Dardenne | La nostra ossessione? Raccontare individui più che personaggi”

(Di giovedì 24 novembre 2022) L'incontro con i registi del film, una sa di immigrazione e amicizia che continua a guardare al reale. In sala dal 24 novembre. "Laè sempre stata quella di dare vita a delle persone, prima che a dei". È questa la convinzione che li ha sempre sostenuti in oltre venti anni di cinema, che non ha perso mai di vista la realtà, neanche questa volta. Con, in sala dal 24 novembre con Lucky Red, Jean-Pierre e Luccontinuano nella loro impresa, iniziata con La promesse nel 1996, di dare forma al reale attraverso le voci di un'umanità ai margini. Qui i protagonisti sono due ragazzini, un bambino e una adolescente, che insieme hanno affrontato il difficile …

