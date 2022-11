Tor Bella Monaca | escrementi di topi tra la frutta | chiuso negozio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nel corso di controlli i Carabinieri, il Nas e l’Asl di Roma e hanno trovato, in zona Tordiin una frutteria, oltre a carenze strutturali. Un rinvenimento che ha portato il personale intervenuto ad avviare il procedimento per chiedere la chiusura temporanea dell’attività. I controlli nella frutteria e le irregolarità riscontrate È stato nel corso di controlli che le forze dell’ordine hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali per “presenza di feci di roditore” in due locali magazzino della frutteria, ma anche carenze strutturali per “muffa sulle pareti del locale”. Riscontri che hanno indotto gli ispettori dell’Asl Roma 2 ad avviare l’iter per la chiusura temporanea dell’attività commerciale. Multati anche altri 3 bar Tra le irregolarità riscontrate Carabinieri e Asl ...