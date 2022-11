Svizzera - Camerun 0 - 0 diretta | LIVE Squadre al riposo in parità

Mondiali di calcio Qatar 2022 - dove vederli in TV e streaming FASE A GIRONI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE: 11.00(diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play) 14.00 Uruguay - Corea ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il primo turno del girone G ai Mondiali: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per il primo turno del girone G dei Mondiali Qatar 2022. TOP: Elvedi, Vargas, Castelletto, Mbeumo FLOP: Embolo, ...È una partita piacevole Svizzera-Camerun, gara che apre le rivalità nel Gruppo G della Coppa del Mondo. Allo 'Al-Janoub Stadium' le squadre si affrontano a viso aperto anche senza trovare la via della ...Inizia il Mondiale nel gruppo G, quello (anche) di Brasile e Serbia. Nel Camerun titolari Onana, Anguissa e Hongla. Davanti Choupo-Moting con Aboubakar in panchina. Svizzera con Sahqiri, Sow e Vargas ...