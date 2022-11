Sette finali e una sola vittoria nel 1976 | l' Italia nella Coppa Davis

L'Italia di Volandri torna in semifinale dopo un'assenza di 8 anni. Nel 2014 ci pensarono Federer e Wawrinka a rovinare il sogno azzurro. Ma ...Da quel giorno gli azzurri hanno conquistato, vincendone una nel 1976 con il dream team Barazzutti, Bertolucci, Panatta, Zugarelli. Ecco alcuni dei momenti storici dell'Italia nella ...La vittoria sugli Stati Uniti, la quinta in 13 confronti diretti, consente alla nazionale italiana di raggiungere per la 18ª volta le migliori quattro della competizione. In un secolo esatto di storia ...Sono stati ufficializzati i nomi delle sette auto finaliste, tra le 27 candidate, che si contenderanno l'ambito premio Car of the Year 2023, che sarà assegnato il prossimo 13 gennaio, in occasione del ...