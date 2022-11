Milan | Adli può partire | una pretendente si defila

La Gazzetta dello Sport

... ma è bene focalizzarsi su un altro punto, quello secondo cui ilnon farà alcun acquisto a ... sottolinenando che è più probabile la sola uscita di Yacine: 'In questo momento di calma si ......il Lione potrebbe accontentarsi di circa 8 milioni per non perderlo a parametro zero e ilpotrebbe avere il cash necessario all'acquisto grazie a due partenze. La prima sarebbe quella di, ... Adli via per crescere, Ballo-Touré per fare cassa. Ecco perché il Milan può tagliare Milan, Stefano Pioli verso il cambio di modulo Lo staff tecnico sfrutta la pausa per studiare varianti tattiche. I perché della necessità della difesa a tre.Il Milan è pronto a salutare in prestito il proprio gioiello in vista della prossima sessione di calciomercato invernale ...