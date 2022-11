Malattia di Crohn | Commissione Ue approva nuova terapia

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. - Laeuropea hato risankizumab (600 mg per via intravenosa come dose d'induzione e 360 mg per via sottocutanea per il mantenimento), primo inibitore specifico dell'...

... primo inibitore specifico dell'interleuchina - 23 (IL - 23) indicato per il trattamento delladiattiva da moderata a severa negli adulti che hanno avuto una risposta inadeguata, una ... Promuovere l'utilizzo di farmaci biologici nel trattamento delle malattie infiammatorie croniche intestinali, come ladi, fornendo ai medici indicazioni chiare sul loro utilizzo e sull'insieme delle terapie avanzate disponibili. Sono alcuni degli obiettivi delle nuove linee guida che saranno presentate ... Malattia di Crohn, via libera dalla Commissione europea all'uso di risankizumab (Adnkronos) - La Commissione europea ha approvato risankizumab (600 mg per via intravenosa come dose d'induzione e 360 mg per via sottocutanea per il ... Saranno presentate in occasione del 13esimo Congresso nazionale dell'Italian Group For The Study Of Inflammatory Bowel Disease (Ig-Ibd), in programma a Riccione dal primo al 3 dicembre Promuovere l'ut ...