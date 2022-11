Daredevil #5 | il nuovo fumetto mostra un Matt Murdock scatenato

(Di giovedì 24 novembre 2022) Come i lettori della Marvel Comics sapranno bene, ildiha subito una reinvenzione piuttosto drammatica negli ultimi giorni e nel numero#5 sipiù oscuro che mai. L’Uomo Senza Paura si è lasciato alle spalle la sua vita a New York City, abbandonando il suo personaggio di avvocato e impegnandosi a vivere esclusivamente come. Insieme a Elektra, che ora ha preso in sposa, i due hanno riformato il cosiddetto “The Fist”, un sorta di culto ninja con la speranza di sconfiggere una volta per tutte “La Mano”, altra organizzazione ninja altamente pericolosa. Ilnumero di questo mese della serie,#5, offre una panoramica unica su come appare; un eroe disposto a tutto pur ...

NerdPool

Vincent D'Onofrio reciterà accanto a Charlie Cox nella serie: Born Again e l'attore ha ora aggiornato i fan svelando qualche dettaglio delprogetto Marvel prodotto per Disney+. L'inteprete di Wilson Fisk/Kingpin ha dichiarato durante l'evento ......and Thunder ) e si è scelto di dare risalto a personaggi come Jack Russell sperimentando il... grazie agli annunci legati a nomi cari ai fan marveliani, come i Fantastici Quattro e, e ... Daredevil: una concept art rivela un nuovo look del costume di She-Hulk: Attorney at Law Vincent D'Onofrio è tornato a parlare della serie Daredevil: Born Again, uno dei prossimi progetti Marvel in arrivo su Disney+ ...LEGGI: Daredevil: Born Again, la regista di She-Hulk spera in un cameo di Jennifer Walters LEGGI: Daredevil: il nuovo costume svelato in un’immagine promozionale dell’Avengers Campus LEGGI: Daredevil ...