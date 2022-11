Coppa Davis | Italia-Stati Uniti 2-1 | azzurri in semifinale

(Di giovedì 24 novembre 2022), grande prova dell’che a Malaga ha battuto glinei quarti di finale e gliaffronteranno molto probabilmente il Canada sabato in(che mancava dal 2014). Canadesi che devono giocare contro la Germani. Sabato impegno proibitivo perché il Canada ha Shapovalov e Auger-Aliassime, ma pensiamo a quel che è stato. E l’ha vinto 2-1 vincendo il singolare con Sonego (su Tiafoe) e poi il doppio decisivo con Bolelli e Fognini che hanno agevolmente regolato Paul e Sock con un doppio 6-4. Eroe della giornata è stato Sonego che, come scritto, ha giocato la partita della vita: Ed ecco che a Malaga appare il Sonego che non ti aspetti. Gioca la miglior partita dell’anni ma probabilmente una delle migliori tre della ...

