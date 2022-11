Basket femminile | Qualificazioni Europei 2023 | netto successo dell’Italia sulla Svizzera in un match mai in discussione! Pass continentale ad un passo

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) Terza vittoria in altrettante partite disputate dall’Italper leagli. Le ragazze di Lino Lardo abbattono laal PalaBarbuto per 78-29, con ilpressoché già in tasca dopo il primo tempo chiuso sul 51-22. Ora le Azzurre attendono la Slovacchia domenica sera (palla a due alle ore 19:00, sempre nell’impianto del capoluogo campano) per provare a chiudere il discorso qualificazione e staccare ilper la rassegnadell’anno prossimo – mantenendo al tempo stesso l’imbattibilità nel gruppo H. Protagoniste assolute delodierno sono Cecilia Zandalasini e Costanza Verona: l’ala della Virtus Bologna chiude con 17 punti, mentre la playmaker in ...