Usa | sparatoria in un Walmart in Virginia | ci sono vittime | il killer è morto – Il video

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Unain unche si trova a Chesapeake, in, ha causato diverse. L’attentatore è. La polizia di Chesapeake ha confermato che un uomo armato ha sparato e ucciso più persone in un negozionello Stato americano della. La segnalazione è arrivata daldi Sam’s Circle intorno alle 22:15 (ora locale), secondo quanto ha detto il portavoce della polizia Leo Kosinski in un briefing. Gli agenti hanno trovato diverse persone morte e ferite nel negozio e hanno messo insieme squadre di soccorso. La polizia ritiene che ci fosse un solo tiratore, che è, ha concluso Kosinski. Non ha fornito il numero preciso delle, ma ha detto che«meno ...

Leggi Anchedopo una rissa in un liceo di Philadelphia: morto un 14enne, tre feriti Leggi Anche, spara su diverse persone in diretta Facebook: quattro morti a Memphis