“Traditore” | scritte ingiuriose contro il sindaco di Ponteranica | la solidarietà della Giunta

(Di mercoledì 23 novembre 2022). Sono apparse davanti alla sede dell’associazione Vivace, all’altezza del ponte Dusa e alla Ramera. E non sono passate inosservate. “Dopo leapparse su alcune strade e su alcuni muri diilAlberto Nevola, laesprime la propriaale ribadisce la propria totale condivisione all’operato dell’amministrazione comunale”. Le– coincidenza o meno – sono comparse a pochi giorni dal rinnovato dibattito sul passaggioTeb a, la lineatramvia che collegherà Bergamo a Villa d’Almè. Il dibattito è particolarmente acceso sul tema degli espropri, dell’inquinamento ...

Su miliardi di canzoni che sono statenella storia, proprio 'Faccetta Nera' doveva intonare ... Si capisce rapidamente che dare del Buscetta a qualcuno vuol dire dargli del. Peccato ...Nellei soliti messaggi firmati con una W rossa cerchiata, simbolo dei complottisti e frasi di questo tenore: 'E' prigione se non hai scelta', 'Uil Nazi sindacatodei lavoratori', '...Blog Calciomercato.com: "Al Barcellona mi devo ambientare...", queste le parole rilasciate qualche giorno fa dal centrocampista ivoriano ex Milan Frank Kessie al quotidiano ..."Le parole di Mourinho E' stata una follia, che va al di là delle regole non scritte dello spogliatoio". Ospite di Maracanà,.