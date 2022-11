Tornano i Wired Trends 2023

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Torna la nuova edizione di, il progetto diItalia in collaborazione con Ipsos, che ha l'obiettivo di raccontare le tendenze dell’innovazione che caratterizzeranno il prossimo anno. Un assaggio del futuro che verrà, con una serie di incontri digitali, dal 29 novembre al 1° dicembre 2022, dedicati a diversi temi: mobilità, fashion, food, sostenibilità e digital transformation. Pur mantenendo anche la parte digitale, la sesta edizione ditornerà ad avere una declinazione fisica presso il LUISS Hub, in via Massimo D’Azeglio, a Milano. Il momento storico che stiamo vivendo, caratterizzato da una crisi geopolitica, energetica e climatica globale, da rischi inflazionistici e possibili ritorni della pandemia, pone istituzioni, aziende e cittadini di fronte ...

