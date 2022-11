Strage in Virginia | uomo armato entra in market | spara all' impazzata e poi si uccide Sei vittime

Sei persone sono state uccise nella sparatoria avvenuta ieri notte in un supermercato Walmart a Chesapeake, in: lo ha reso noto la polizia, come riporta la Bbc. Secondo le prime informazioni, a sparare sarebbe stato il direttore del supermercato, che poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è ...Sparatoria in un supermercato Walmart inL'assalto è avvenuto alle 10.15 di sera (ora ... Un'altradopo quella in Colorado La sparatoria arriva dopo quella di tre giorni fa in Colorado, ...Nuova strage in Usa: almeno sei persone sono morte e altre sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria in un supermercato in Virginia. Lo riferiscono le autorità locali. Ad aprire il fuoco sarebbe ...USA, circa dieci tra morti e feriti in una sparatoria in un supermercato della catena Walmart a Chesapeake in Virginia.