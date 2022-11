Settore Giovanile | i risultati del week end amaranto  

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Una vittoria e due sconfitte. Si chiude così ilend delle selezioni nazionali giovanili amaranto, scese in campo nella giornata di oggi. Un successo e una sconfitta per le squadre amaranto impegnate a Palermo: l’U15 di mister Riso perde 3-0, mentre l’Under 16 di mister Misiti rialza la testa dopo gli ultimi due ko e si impone per 2-3. Dopo seiutili consecutivi, cade anche l’U17 di mister Zito, battuta di misura in quel di Lecce. Turno di riposo per la Primavera, il cui campionato riprenderà sabato 26 novembre. Di seguito, i tabellini delle rispettive gare: U17 LECCE-REGGINA 1-0 U16 PALERMO-REGGINA 2-3 U15 PALERMO-REGGINA 3-0 Fonte articolo e foto: www.reggina1914.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

