“Manca personale | fondi insufficienti | nelle Rsa la situazione è critica”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Sotto una pioggia battente si è tenuto martedì mattina, di fronte alla Prefettura di via Tasso, il presidio con cui CGIL, CISL e UIL di Bergamo hanno denunciato lain cui versano molte case di riposo della provincia. “Mentre si continua a registrare una rilevante carenza didiverse RSA del territorio, crescono i costi per l’energia ma i finanziamenti in arrivo dalla Regione restano– denunciano i sindacati – Cosìstrutture si rischia un calo sensibile dei livelli di assistenza e di cura per i ricoverati, mentre per i lavoratori le condizioni si fanno sempre più insostenibili”. Una delegazione di sindacalisti è stata ricevuta dal Capo di Gabinetto Marcella Nicoletti, in sostituzione del Prefetto, impegnato all’incontro con il ...