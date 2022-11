Litorale Anzio – Alessandri | “Dalla Regione Lazio oltre 3 mln per messa in sicurezza e tutela della costa”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Proseguono i lavori per laine ladel tratto di spiaggia tra Tor Caldara e Capo D’programmati di concerto con il Comune die per i quali laha stanziato € 3.200.000,00. “Con questo intervento andiamo a contrastare il fenomeno dell’erosione di una porzione didi grandissima importanza per il territorio e per i cittadini, mettendola insoprattutto in occasione di mareggiate che mettono in pericolo le case e la strada sovrastanti”, ha dichiarato l’Assessore Regionale ai lavori pubblici edel territorio Maurodurante un sopralluogo dei lavori per il posizionamento di “pennelli” protettivi a...