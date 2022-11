Lecce | arrivi e partenze a gennaio

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Secondo La Gazzetta dello Sport, sarà un mercato vivace quello dei salentini a. In arrivo dovrebbe esserci Bove dalla Roma, mentre potrebbero esserci altri innesti in difesa se arriveranno offerte per Tuia. Verso le cessione definitiva il mediano svedese Bjorkengren, mentre si pensa a un prestito per la giovane punta Rodriguez. L'articolo proviene da Calcio News 24.

