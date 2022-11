Inter | Di Marzio | “Correa non partirà a Gennaio”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 23 novembre 2022)- L’tornerà ad allenarsi nelle prime giornate di Dicembre, raduno alla Pinetina e poi partenza verso Malta dove inizierà il ritiro invernale dei Nerazzurri, prima del rientro in Serie A. Momento molto complesso sul calciomercato per l’che non pensa solo ad acquisti per ampliare i margini della rosa, ma anche a sfoltire il roster per far rodare meglio gli uomini. Uno di questi è proprio Joaquinche in 18 mesi Nerazzurri, non ha ancora mostrato tutto ciò che aveva promesso ai tifosi Nerazzurri. L’Argentino è molto discontinuo, ma soprattutto è tormentato dagli infortuni che gli hanno fatto saltare molte gare importanti, dove avrebbe potuto mettersi in mostra senza Lukaku. Come evidenziato dal blog di Gianluca di, l’insider di mercato ha confermato ...