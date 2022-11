Grande Fratello Vip | i positivos tranne uno tornano in Casa | ecco com’era entrato il Covid

Leggi su biccy

(Di mercoledì 23 novembre 2022) I(così li ha rinominati Alfonso Signorini durante l’ultima puntata delVip) in questi giorni sono diventati negativos e hanno fatto il loro rientro in. Tutti,uno. A fare il loro ritorno fra i concorrenti ci sono Patrizia Rossetti e Wilma Goich (che erano già negative lunedì sera); Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini. L’unico rimasto in isolamento è Alberto De Pisis che sarebbe tutt’ora debolmente positivo. In queste ore si è negativizzata anche Pamela Prati che ha raccontato su Instagram di essersi concessa “la prima cena” e il primo “parrucchiere” dopo dieci giorni di isolamento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Prati (@pamelaprati) Patrizia, Wilma, Charlie, Attilio e Luca hanno ...