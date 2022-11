Gli attivisti per il clima mettono in conto di essere odiati

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ricevere insulti e maltrattamenti è parte della strategia dei gruppi che compiono azioni radicali, come Ultima Generazione

Corriere della Sera

Se i riflettori della comunità internazionale e dei movimentisono puntati sul Qatar, ... Foa attacca l'Arabia Saudita che 'sta portando avanti una serie orribile di esecuzioni, mentre...Ringrazio il circolo Langhe e Roero,Alpini di Ceresole d'Alba e tutti i volontari che hanno ...motto di "Piantiamo insieme!" intende creare un vero e proprio movimento di cittadini... l silenzio dei calciatori iraniani divide gli attivisti: «Opportunisti» Il capo di Twitter aveva parlato di un confronto con attivisti e punti di vista plurali per le decisioni importanti come lo sblocco di casi controversi ma, alla fine, Trump su Twitter è tornato con un ...Elon Musk aveva detto che avrebbe sentito un concilio esterno prima del ritorno di Trump, ma non l'ha fatto: la colpa però è degli attivisti ...