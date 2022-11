CM com – Juve | il piano per arrivare a Milinkovic-Savic | dettagli | cifre e una scelta dolorosa | Primapagina

(Di mercoledì 23 novembre 2022) 2022-11-23 12:00:00 Fermi tutti! Ci sono due certezze nelle prove di matrimonio tra la: il giocatore preferirebbe giocare a Torino nella prossima stagione piuttosto che all’estero e che il club bianconero non è disposto adai 100 milioni richiesti da Lotito per il cartellino del serbo. Allora servirà tanto lavoro e una strategia ben precisa peral grande obiettivo della Vecchia Signora per l’estate 2023. Ascolta “, ilpere una” su Spreaker. TRE CESSIONI- Ladeve fare spazio a ...

TRE CESSIONI - Ladeve fare spazio a Milinkovic - Savic sia a livello di giocatori ...Commenta per primo La Juventus sta programmando un colpo low cost in fascia a gennaio e fra i nomi presi in considerazione c'è anche un vecchio tormentone di mercato. Si tratta secondo la Gazzetta ... Juventus.com - Juve-Inter, in campo con Jeep Avenger Il serbo della Lazio rimane il grande obiettivo per l'estate. Nei piani bianconeri c'è anche Karsdorp, ormai lontanissimo dalla Roma ...Cristiano Ronaldo si è separato dal Manchester United, rimanendo svincolato: un suo ritorno alla Juventus sarebbe un vantaggio o un limite