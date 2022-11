Calcio | Mondiali 2022 | il Giappone è il primo test per una Germania in cerca di riscatto

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Oggi alle 14:00 (ora italiana) al Khalifa Internation Stadium di Doha inizieranno iper. Le due nazionali si incontreranno per il match che darà il via al calendario del Girone E, di cui fanno parte anche Spagna e Costa Rica. La formazione tedesca, alla prima competizione internazionale (se si esclude la Nations League) dell’era post-Joachim Löw e guidata ora da Hans-Dieter Flick, dovrà riscattare i deludenti risultati dell’ultimo Mondiale e dell’ultimo Europeo. In Russia, da Campioni in carica, i tedeschi non superarono il girone, mentre nell’ultima rassegna continentale furono eliminati agli ottavi dall’Inghilterra, poi finalista. A questamancheranno due uomini chiave delle sue ultime versioni: Mats Hummels, lasciato in patria per scelta tecnica e ...

Per molti uomini della Croazia sarà l'ultimo ballo Mondiale. Sono ben 8 i reduci da Russia 2018, edizione in cui i balcanici si issarono fino alla finalissima, sconfitti dalla Francia. La stella è ...SPAGNA - COSTA RICA OGGI,2022: IL PROGRAMMA E COME SEGUIRLA IN TV E STREAMINGd'inizio: ore 17:00 Diretta tv: Rai2 Diretta streaming: RaiPlayA scrutare bene ce n’è una sola, che fu così sorprendente nel risultato da meritarsi il soprannome di “Miracolo di Berna” e che è null’altro che la finale del campionato del mondo 1954 in Svizzera in ...La Federcalcio canadese ha preso il meglio di quanto offriva la Mls e il calcio nordamericanno per migliorarsi e avere un contesto più competitivo dove giocare (pur non avendo un campionato). E ora ...