ilGiornale.it

Nuccio, "papà" del prototipo,vide la versione finale della Lancia Stratos disse che " calza il pilota e il navigatore come una tuta con un atleta, mettendone in mostra la muscolatura "...Presente all'evento anche l' assessore Enricache si è complimenta con la società per "... Sottolinando come lasi parla di violenza, si riferisce anche a quella psicologica. " Rispetto, ... Bertone, quando la materia diventa sogno - ilGiornale.it Molto determinato l’allenatore in seconda del Canicattì Carlo Alberto Bertone, quando si avvicina il fischio d’inizio del match col Catania, in programma allo stadio “Angelo Massimino”: “Giocare davan ...