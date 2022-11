(Di mercoledì 23 novembre 2022) "La nostra volontà e il nostro obiettivo è che tutti raggiungano i massimi livelli, non perqualcuno ma per portarli tutti al livello più alto". Lo ha detto il ministro degli Affari ...

Peril "problema del paese è che il Sud è rimasto indietro: non ci sono due velocità ma ce ne sono quattro o cinque nel Paese". .rispondendo a chi gli ha chiesto se la Campania abbia fatto documento piu' all'avanguardia sull'ha sottolineato che "piu' all'avanguardia e' esagerato, perche' il mio obiettivo e'... Autonomia: Calderoli, non vogliamo lasciare indietro nessuno - Ultima Ora La lezione della Pandemia come monito alla responsabilità. Parte da qui il discorso che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto indirizzare alla platea dei più ..."La nostra volontà e il nostro obiettivo è che tutti raggiungano i massimi livelli, non per lasciare indietro qualcuno ma per portarli tutti al livello più alto". (ANSA) ...