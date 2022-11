(Di mercoledì 23 novembre 2022) Gli automobilisti non sono superstiziosi. Quando stipulano una polizzaè ormai prassi integrare il proprio contratto con dei servizi aggiuntivi e coperture extra che non comportano esborsi incredibili e rendono più serena la vita di tutti i giorni. Una delle coperture extra più richieste è l’. Aggiungendo questa garanzia, si beneficerà di un L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

... le due ragazze specializzande vittime di un incidentein Giordania lo scorso aprile, sono ...alle indicazioni del team riabilitativo durante le fasi della giornata riguardo l'e le ...hlpy , la startup che sta ridisegnando il mondo dell'al veicolo , con servizi che vanno dal soccorso, alla riparazione del veicolo, al proseguimento della mobilità del driver, erogati in modalità full digital, ha completato un round ... Assistenza stradale, la copertura assicurativa in più che ci fa viaggiare tranquilli • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Toyota è presente nel competitivo segmento C-Suv con C-HR. Sviluppato dalla piattaforma modulare Toyot ...Parola d’ordine: «integrazione dei servizi». La tendenza è ormai consolidata. Spinte dalle nuove tecnologie e dalla digitalizzazione, le compagnie assicurative hanno iniziato da tempo a lavorare di co ...