Alice Neri morta carbonizzata in auto | la rabbia della madre | ' Uccisa come una criminale per un rifiuto'

Il corpo diè stato ritrovato carbonizzato nella sua auto. Un giallo , quello della 32enne trovata morta venerdì 18 novembre in provincia di Modena, che ha ancora molti lati oscuri. E che non dà pace ...commenta Continuano le indagini per fare chiarezza sulla morte di, la 32enne trovata carbonizzata venerdì 18 novembre nel bagagliaio della sua auto in una campagna nei pressi di Fossa di Concordia , nel Modenese. Per la madre di, però, non ci sono ...Il corpo di Alice Neri è stato ritrovato carbonizzato nella sua auto. Un giallo, quello della 32enne trovata morta venerdì 18 novembre in provincia di Modena, che ha ancora molti ...È stata uccisa come una criminale perché ha detto no". È tornata a parlare Patrizia Montorsi, la mamma di Alice Neri, la 32enne trovata morta carbonizzata in un'auto venerdì scorso in una campagna nei ...