Venezia | acqua alta sopra i 200cm | è record storico Ma il Mose salva la città dall’allagamento

(Di martedì 22 novembre 2022) È l’piùdi sempre quella che sta interessando il Golfo di, ma questa volta lalagunare non è stata allagata. Merito del. Ieri sera le dighe mobili sono state sollevate e hanno chiuso le bocche di porto che collegano la laguna al Mare Adriatico. Nella mattina di oggi, 22 novembre, alla bocca di porto del Lido, si sono toccati i 204 cm di marea, un valore molto superiore a quello del 2019 (187 cm), quando morirono due persone, e maggiore anche deldel 1966, quando la gran parte del centroandò sott’in quella che divenne nota come «granda». Oggi, però, le cose sono diverse. Il livello del mare in laguna non supera i 77 centimetri. A ...

Il Mose difendeL'alta aha raggiunto i 173 centimetri sul medio mare in Adriatico alle ore 9.40 di oggi, ma è stata fermata con successo dalle paratie del Mose, in funzione ...Complice l'ondata di maltempo, anche oggi l'alta aha raggiunto i 173 centimetri sul medio mare in Adriatico, ma è stata fermata con successo dalle paratie del Mose, in funzione dalle 2 del mattino, sulle tre bocche di porto. In ...Le dighe del Mose sono entrate in funzione e hanno impedito che alta marea e maltempo colpissero Venezia e le case dei suoi abitanti ...Un’ondata di maltempo causata dal Ciclone Poppea ha travolto l’Italia durante la notte: i vigili del fuoco e la Protezione Civile hanno ...