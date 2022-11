Qatar 2022 | l’Arabia Saudita ribalta l’Argentina di Messi e salva il record dell’Italia E sul web fioccano i meme

(Di martedì 22 novembre 2022) Aldi Leosarebbe bastato vincere contronei gironi dei Mondiali inper eguagliare ildi imbattibilità degli azzurri di Roberto Mancini, che tra il 2018 e il 2021 non hanno mai perso una partita. La Pulce, in quello che potrebbe essere il suo ultimo Mondiale aveva messo le cose in discesa per l’albiceleste, segnando su rigore al 10? minuto di una partita il cui risultato sembrava scritto ancor prima del calcio d’inizio. All’inizio del secondo tempo, però, i sauditi hanno fatto capire che non si sono qualificati alla Coppa del mondo per restare a guardare. Nel giro di 5 minuti è arrivo l’uno-due micidiale da digerire pere compagni. Al Shehri l’ha pareggiata al 48esimo, mentre è stato Al Dawsari a segnare il gol del ...

Il primo risultato a sorpresa di questo mondiale è arrivato: l'Argentina, una delle nazionali favorite per la vittoria finale, ha perso all'esordio contro l'Arabia Saudita. Il match è finito 2-1 in favore della squadra araba dopo che Messi aveva portato in vantaggio la sua nazionale su calcio di rigore.