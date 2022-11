Patologie croniche | l' innovazione digitale al servizio dei pazienti

(Di martedì 22 novembre 2022) Atenei, scuole di eccellenza e spin-off si riuniscono per Helathon, l'hackathon di Helaglobe volto a impiegare ilnella medicina personalizzata per la cura delle persone con

AUSL Modena

... socio - sanitarie e socio - assistenziali soggetti di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti persone rientranti nella fascia d'età 6 mesi - 59 anni conaddetti ...... dai più comuni e diffusi come l'asma bronchiale, a malattiecomplesse,genetiche, quali la fibrosi cistica, malattie neuromuscolari e metaboliche,estremamente rare, ... Prevenire le patologie croniche, a Castelfranco Emilia il progetto sperimentale 'Sani stili di vita' ASCOLI PICENO - airLAB – Ambulatori Pneumologici dell’Ospedale C.G. Mazzoni – Ascoli Piceno (AP): una nuova giornata aperta alla cittadinanza con ...Il primo anno di pandemia è stato uno shock per l'assistenza ospedaliera in Italia, con i ricoveri crollati complessivamente di oltre 20%, un accesso agli ospedali riservato prevalentemente a pazienti ...