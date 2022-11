Oriana perde il controllo con Daniele Dal Moro | “Nessuno lo vuole”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 22 novembre 2022) La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7 è stata piuttosto movimentata. I concorrenti, in seguito alla messa in onda di alcune clip, hanno perso la pazienza. Un confronto molto acceso è avvenuto traDalMarzoli. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, dopo un iniziale avvicinamento, ha deciso di interrompere i contatti con lei per via di alcuni atteggiamenti. Non si è limitato solo a ignorata, ma ha anche pronunciato delle frasi che la modella venezuelana non è riuscita ad accettare. Poco dopo la diretta con Alfonso Signorini, ha deciso di sfogarsi con Antonino Spinalbese e Luciano Punzo. Le sue parole hanno lasciato poco spazio ai dubbi. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,Marzoli furiosa con ...