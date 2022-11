Maroni | l’intesa con Tatarella e quella volta che gli proposi di fare il sindaco di Napoli…

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 22 novembre 2022) Ormai è tutto “prescritto” e la storia si può tirare fuori: nel 2011a Roberto Bobo, di candidarsi adi Napoli. Lo bloccai tra i banchi del governo – era ministro dell’Interno del Berlusconi quater – mentre tentava di guadagnare l’uscita per allontanarsi dall’aula di Montecitorio. «Ragiona – gli dissi -: sei l’inventore del “modello Caserta“ che sta mietendo risultati esaltanti contro la criminalità sull’intero territorio regionale. In più, suoni il sax, ami la musica e questo tibbe entrare in sintonia profonda con i napoletani e, infine, sei leghista: la tua candidatura salderebbe Nord e Sud ebbe di te un novello Garibaldi». Era, il mio, com’è chiaro, un tentativo tra il serio e il paradossale. A cui Bobo oppose un’espressione tra l’incredulo e l’incuriosito. «Ne sono ...