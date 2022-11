Lollobrigida | “Difendere modello Dop Igp e valorizzare consorzi tutela”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – “re le eccellenze agroalimentari del nostro territorio,la loro unicità e territorialità, affermare uncentrato sulla qualità del prodotto e del lavoro sono al centro dell’impegno del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste”. Lo ha dichiarato il ministro ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco, in occasione della presentazione del Rapporto Ismea- Qualivita. Rapporto che “dimostra ancora una volta come grazie alla distintività e alla tradizione delle nostre produzioni il made in Italy si dimostri vincente in Italia e all’estero, con numeri in netta crescita rispetto agli scorsi anni”. “Proprio per questo – ha sottolineato– siamo convinti che la difesa di un ...