Le star di Avatar | La via dell’acqua descrivono com’è stato recitare sott’acqua

(Di martedì 22 novembre 2022) Ledi: La viahanno descritto come ènelle numerose scene subacquee del film. Il sequel del grande successoriporta i fan a Pandora, dove il regista James Cameron continua le avventure di Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña). Insieme a Worthington e Saldaña ci sono leSigourney Weaver e Stephen Lang, che hanno parlato di come siautilizzare la nuova tecnologia subacquea sviluppata da Cameron. “Siamo stati le cavie“, ha detto Sam Worthington alla corrispondente di Fandango, Nikki Novak, a proposito delle riprese subacquee di: La via. “Abbiamo lavorato per mesi con un esperto di fama mondiale, Kirk“, ha aggiunto Saldaña e la Weaver ha ...

Multiplayer.it

Ti ricordiamo che il primo film "" è disponibile in streaming su Disney+, piattaforma che ... documentari, cartoni animati, corti, live - action dei cataloghi Disney, Pixar, Marvel,Wars, ...... che ha incassato 2,1 miliardi, per finire conWars: Il Risveglio della Forza e i suoi 2,07 miliardi e Avengers: Infinity War che si è portato a casa 2,05 miliardi di dollari.2 , quindi, ... Avatar The Way of Water è "sorprendente e meraviglioso" per la star Sam Worthington Disney e Snapchat hanno creato una lente di realtà aumentata capace di trasformare ogni Snapchatter in un Na'vi.James Cameron, regista del primo Avatar, ha raccontato a GQ di quando ha insultato un dirigente Fox che gli aveva chiesto di accorciare il film.