Ismea -Qualivita | Doc Igp | vino da record con 11 | 2 mld | formaggi del Sud +13%

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos) - Il 2021 è un annoper ilitaliano Dop Igp, grazie al lavoro di 113.241 operatori organizzati in 124 Consorzi di tutela. La produzione imbottigliata sfiora i 27 milioni di ettolitri per un +10,9% su base annua, con andamento simile fra Dop e Igp. Il valore dell'imbottigliato supera 11,16 miliardi di euro e segna un +21,2% su base annua, attribuibile soprattutto ai vini DOP (+22%) rispetto alle IGP (+16%) e con le grandi denominazioni che trainano la crescita. Le esportazioni nel 2021 raggiungono 6,29 miliardi di euro per una crescita del +13,0% in un anno. E' quanto emerge dal Rapporto. Valorida attribuire al recupero dei prezzi dopo i cali del 2020, alla ripresa di alcuni canali di distribuzione e all'incremento dell'export che hanno ...