Il pm chiede 6 anni per il calciatore Portanova e lo zio

(Di martedì 22 novembre 2022) Condanna a seiper Manolo, 22del Genoa, e per suo zio Alessio Langella, 24; rinvio a giudizio per Alessandro Cappiello, 25: sono queste le richieste del pubblico ministero Nicola Marini, procuratore capo facenti funzioni alla Procura di Siena, nel corso dell'udienza, con rito abbreviato, davanti al gup del Tribunale di Siena, Ilaria Cornetti. Si tratta del procedimento sulla presunta violenza sessuale di gruppo che avrebbe subito una ragazza nel corso di una festa in un'abitazione del centro storico della città del Palio nella notte tra il 30 e il 31 agosto del 2021. I tre imputati devono rispondere del reato di violenza sessuale di gruppo. Per un altro indagato, che sarebbe stato presente all'episodio denunciato dalla ragazza ma che ...

Condanna a sei anni per Manolo Portanova, 22 anni, calciatore del Genoa, e per suo zio Alessio Langella, 24 anni; rinvio a giudizio per Alessandro Cappiello, ...