Il Mose salva Venezia | con una marea record piazza San Marco è asciutta

(Di martedì 22 novembre 2022) AGI - Sono in molti ini a dirlo oggi o a scriverlo sui social: senza ilsarebbe stato un disastro. La città sta fronteggiando oggi unaeccezionale, la terza più alta della storia, ma a differenza del passato la città lagunare è rimasta tutta praticamente all'asciutto. Grazie ai tecnici e a tutti coloro che lavorano per garantirne il funzionamento. pic.twitter.com/uY4Au89nm3 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 22, 2022 I venti di scirocco e di bora che stanno sferzando la laguna da nord a sud hanno ifnatti spinto lasulle paratoie delportando il livello dell'acqua fino a oltre i due metri: in particolare alle ore 10 fuori dalla bocca di porto di Chioggia, al di là della paratoie, il livello dell'acqua è salito a 181 centimetri, all'interno della laguna il ...

Tutte e quattro le barriere delsono state alzate lunedì pomeriggio e poi di nuovo alle 2 di martedì, e sono state efficaci: non ci sono zone allagate a Venezia , per quanto la pioggia stia causando qualche disagio. Secondo il ...- Allarme maltempo in molte regioni italiane. Negli ultimi giorni il Mose sta letteralmente salvando Venezia da eventuali allagamenti: le piogge avrebbero potuto causare danni seri.