Gf Vip 7 | una Vippona si candida come tronista di Uomini e Donne | “Potrei propormi a Maria De Filippi!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 22 novembre 2022) Nel nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni in edicola da oggi, una, che ha da poco lasciato la Casa della settima edizione del Gf Vip, si è lasciata andare a una lunga chiacchierata. Stiamo parlando di Cristina Quaranta, ex ragazza di Non è la Rai ed ex velina di Striscia la Notizia, che dopo una pausa di qualche anno è tornata in tv. Nel corso dell’intervista, l’ex concorrente del Gf Vip ha raccontato che avrebbe voluto rimanere nella Casa ancora un altro po’: Avrei voluto continuare almeno per altri due mesi, mi interessavano molto le persone nuove che sono entrate. Per un mese mi sono disintossicata dal cellulare, non mi è mancato neanche un po’. Stavo proprio bene in quella Casa, ma per il carattere che ho sono durata anche troppo! Certo, ti mancano le persone che ti aspettano fuori, ogni mattina mi svegliavo pensando a mia figlia Aurora. Però ringrazio ...