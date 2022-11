Demolizione ex istituto sacro Cuore | sindaco di Salerno scrive ad Arpac

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– IlVincenzo Napoli ha inviato questa mattina una lettera d’impulso aded Asl, in seguito all’attività di prelievo effettuata lo scorso 17 novembre presso l’area di cantiere nell’ex Isitutoa Torrione, finalizzata alla verifica di eventuale presenza di amianto. Il primo cittadino ha sollecitato a fornire quanto prima al Comune gli esiti di tali analisi, in considerazione del forte allarme sociale diffusosi negli ultimi giorni tra i residenti della zona. Al fine di scongiurare qualsiasi pericolo per la salute pubblica, ilha inoltre chiesto di prelevare ed analizzare con ogni urgenza gli eventuali residui di polvere dispersi nell’aria e/o depositati nella limitrofa Scuola Matteo Mari. Domani ...

