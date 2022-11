Biathlon Per Dorothea Wierer | ormai diva e icona | comincia la fase più bella della carriera | senza pressioni o chiodi fissi

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) La Coppa del Mondo difemminile prenderà il via mercoledì 30 novembre da Kontiolahti, in Finlandia. Ai nastri di partenzanuova stagione ci sarà anche, fatto tutt’altro che scontato non più tardi di qualche mese fa. La trentaduenne altoatesina avrebbe potuto appendere la carabina al chiodo al termine dell’inverno 2021-22, ma ha preso la decisione di proseguire la propria attività agonistica, rimandando i propositi di maternità. Dunque, nel 2022-23 sarà nuovamente impegnata sui campi di gara. Con quali obiettivi? Francamente, non ha molta importanza. L’azzurra si appresta a entrare nella sua quarta età agonistica. Non per ragioni anagrafiche, bensì concettuali. Il quadriennio 2011-2014 è stato quello dell’apprendistato. Il successivo ciclo 2015-2018 ha rappresentato la ...