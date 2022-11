Bianca Belair | “Desidero affrontare Rhea Ripley a Wrestlemania”

(Di martedì 22 novembre 2022) Ci sono atleti che, pur conquistando titoli differenti e affrontando rivalità distinte, segnano le stesse traiettorie nella loro carriera. È come se camminassero l’uno accanto all’altro, senza mai toccarsi, descrivendo due perfette parallele. È il caso di, l’una attualmente impegnata nel gruppo denominato Judgment Day, l’altra campionessa di Raw della divisione femminile. Entrambe provengono da NXT, entrambe hanno lottato e lottano ancora oggi per solidificare la loro posizione nel Main roster, ed entrambe hanno vinto il titolo femminile del brand di appartenenza a37, stagliandosi all’orizzonte come nuove promesse del Wrestling targato WWE. “Creiamo magia” Ai microfoni di NotSam Wrestling,ha risposto ...

Women's WarGames: Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky, Nikki Cross & Rhea Ripley vs, Asuka, Alexa Bliss Un WarGames interamente al femminile, come ai vecchi fasti di NXT, per chiudere una volta ...Il penultimo match della serata ha visto contrapposte la sfidante Bayley e la campionessa. Il match è un Last Woman Stending e vincerà chi riuscirà a mettere a terra l'avversaria fino ... Bianca Belair e Montez Ford: annunciata la serie su Hulu