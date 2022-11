“Aveva l’inizio della vita davanti agli occhi” L’italia piange Benedetta Quadrozzi | morta per un malore a soli 18 anni

(Di martedì 22 novembre 2022) La giovane18. La ragazza ha avuto undurante una partita di tennis a Frosinone, dove era residente. Tuttino capito che le speranze pererano molto flebili, ma tutti comunque hanno scongiurato la morte fino alla fine. La giovane si è accasciata durante la partita, dopo aver detto a tutti di non sentirsi bene. Naturalmente il primo a soccorrerla è stato il maestro presente sul campo. A quel punto, allertate le autorità, è arrivato velocemente l’ambulanza dell’Ares 118. Da qui il trasporto all’ospedale “Spaziani” di Frosinone e successivamente il trasferimento al “Bambino Gesù” di Roma. I genitori dici hanno creduto fino alla fine: la ...

Tuttosport

...del Mondiale ha confermato i timori di chi fin dall'è ...ha confermato i timori di chi fin dall'è stato critico verso'... Il grande attoreinterpretato Nelson Mandela nel film ...... sono in un club, ascolto un brano che mi colpisce ela ... Guarda non aggiungo nulla, vai solo a cercarti Blowfly, è'artista ...sono entrato in un negozio di seconda mano e qualcuno... Juve, Paredes ha solo l'Argentina nella testa: "Ora inizia il sogno"