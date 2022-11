Alessia Marcuzzi | la figlia Mia fa una sua perfetta imitazione

Tale madre, tale figliae Mia Facchinetti sono davvero identiche. A dimostrarlo. ancora una volta, è stato un recente video diramato dalla conduttrice sul suo profilo Instagram in ...Sui social il siparietto della bambina che, prendendo in giro la sua mamma nel modo di vestire e nella voce, ha divertito gli invitati di una cena ...Mia Facchinetti cresce ed è sempre più simpatica. Il dettaglio che salta di più all'attenzione La somiglianza con Alessia Marcuzzi.Sui social il siparietto della bambina che, prendendo in giro la sua mamma nel modo di vestire e nella voce, ha divertito gli invitati di una cena casalinga ...