Addio al Rdc dopo il primo rifiuto Contante a 5mila € e condono

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 22 novembre 2022) Il governo a guida Meloni ha varato la tanto attesa legge di Bilancio. Una misura da 35 miliardi, si tratta deldocumento di programmazione pluriennale: riguarderà il biennio 2023-2025. La premier, alla fine del Consiglio dei Ministri, parla di una manovra "importante e coraggiosa" a sostegno "dei cittadini, con particolare attenzione ai redditi bassi e alle categorie in difficoltà". Poi chiosa: "L'Italia torna a correre". Due terzi delle risorse sono concentrate in favore di misure per la mitigazione del caro energia. Segui su affaritaliani.it