Addio al brand Raf Simons | «la conclusione di uno straordinario viaggio di 27 anni»

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) Lo stilista belga Rafha deciso di chiudere il suo omonimo marchio d’abbigliamento. Durata 27, la storia deldi punta dello streetwear scrive il suo ultimo capitolo con l’ultima collezione primavera estate 2023. L’ultimo capitolo delRafRafLo ha annunciato personalmente ieri sera, tramite un post sulla pagina Instagram della maison: «La collezione Primavera/Estate 2023 è ladi undurato 27e l’ultimo capitolo delRaf». Lo stilista 54enne ha poi aggiunto che non ci sono parole per descrivere quanto sia orgoglioso dei grandiosi risultati ottenuti in quasi 30. ...