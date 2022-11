(Di martedì 22 novembre 2022) Gli eventi datati 22L’ultima sua partita è stata Bologna-Cagliari del 19 maggio 1991, lui che con il ‘Casteddu’ aveva debuttato nel massimo campionato circa nove anni prima. Il 221962 è nato Fabio Poli, che nella storia del calcio italiano è ricordato soprattutto come uno degli ‘Eroi del meno nove’, colui che da centravanti della Lazio realizzò il gol decisivo al Campobasso quel 5 luglio 1987… E’ venuto al mondo lo stesso giorno di Stefano Bosetti, che con il Genoa disputò dieci gare in Serie A e 14 nel torneo cadetto. A proposito del Grifone: oggi avrebbe compiuto un secolo l’argentino Roberto Aballay, 29 presenze in Serie A con i rossoblù nella stagione 1949-’50. E oggi spegne settantacinque candeline Nevio Scala, ricordato principalmente come il tecnico del grande Parma. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo ...

Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 21, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalita' self e' 1,700 euro/litro (ieri 1,705), con i diversi marchi compresi tra 1,691 e 1,706 euro/litro (no logo 1,703). Il prezzo ...... in vista del Consiglio straordinario Giustizia e Affari interni in programma il 25, la Commissione europea presenta al Consiglio Ue " un piano d'azione dell'Ue diviso in 20 punti" volti ad ...organizzato dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Torre de' Picenardi (CR). Le proiezioni, iniziate il 17 novembre scorso, proseguiranno fino al 2 febbraio 2023, ogni giovedì dalle 20:30. Il ...La Protezione Civile ha diffuso un'allerta rossa per alcune zone di Abruzzo e Sardegna per martedì 22 novembre, a causa delle forti piogge previste nel corso della giornata. L'allerta riguarda sia il ...