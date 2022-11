Usa in Medio Oriente La visione del Pentagono

Leggi su formiche

(Di lunedì 21 novembre 2022) Intervenendo al Manama Dialogue nei giorni scorsi, il sottosegretario alla Difesa Colin Khan ha dato unadel ruolo che gli Stati Uniti intendo giocare adesso e nel futuro in. Quanto dice Khan, che alsi occupa di strategia politica (e dunque è la figura più adatta a certe considerazioni), è importante perché la regione continua a essere turbolenta — come dimostrano le recenti operazioni militari turche contro i curdi al confine siriano o le proteste monstre in corso un Iran, per fare due esempi. E Washington vuole comunque procedere con un rimodellamento dell’impegno strategico. Durante l’evento organizzato in Bahrein dall’International Institute of Strategic Studies (un think tank londinese), Kahl ha spiegato che in primo luogo gli Stati Uniti sosterranno e rafforzeranno i partenariati ...