Uccide ex moglie e il compagno poi si suicida nel Veneziano

- Due morti, un uomo e una donna, in una casetta bifamiliare in via Leopardi, una piccola strada in una zona residenziale non lontana da via Roma, a Spinea . La macabra scoperta è stata fatta nella ...Ha ucciso a coltellate l'exe il suo attuale compagno, poi si è tolto la vita . E' accaduto a Spinea (Venezia). Il cadavere dell'omicida, un uomo di origine albanese, è stato trovato in un capannone della zona, mentre ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Uomo e donna uccisi a Spinea: l'assassino si è suicidato. L'uomo è stato ritrovato poco fa senza vita all'interno di una un capannone di Oriago di Mira, ...